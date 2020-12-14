شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع الشريط النهري بأسوان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، الأحد، مشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة. وقال «عفيفى» إن المرحلة الأولى من مشروع الشريط النهري التي تنفذها المقاولون العرب تتكون من 3 كباري للمشاة وحديقة نيلية بطول 6 كم يتخللها مجموعات من المحلات التجارية ومناطق ترفيهية ومطاعم والمسرح المكشوف الذي يتسع لعدد 4000 فرد إضافة إلى أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد 63 فيلا تطل مباشرة على نهر النيل كاملة التشطيب. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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