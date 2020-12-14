شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي.

وتابع: «لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما «تدريب فقط» ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساءً».

وأشار إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.