شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف المبدئية لمرشحى الانتخابات الطلابية فى الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب فى الجامعات، الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة، وفقًا للجدول الزمنى المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات.

فى المنيا، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، داخل كليات الجامعة، وفقًا للجدول الزمنى المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، والذى تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومى مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال التصويت.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإعلان عن الكشوف المبدئية، ويليها تلقى الطعون، اليوم، ويتم فحص الطعون فى اليوم التالى، على أن يجرى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بعد غد.

وفى الإسماعيلية، أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بيانًا بأعداد المرشحين، وشدد على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء أثناء فترة الانتخابات مع التأكيد على العمل الجماعى، لأنه الأساس لنجاح أى منظومة عمل، مطالبًا بضرورة التنسيق والمتابعة بين اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات واللجان المنبثقة منها بالكليات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الاهتمام الشديد الذى يوليه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالغفار، بالعملية الانتخابية ومتابعتها لحظة بلحظة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إجمالى عدد الطلاب المرشحين بالكشوف المبدئية يبلغ ٧١٣ طالبًا، منهم ٢٨٨ طالبة و٤٢٥ طالبًا.