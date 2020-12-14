شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: سددنا مديونية مدينة زويل بـ 3.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، مساء السبت، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مشيرًا إلى أن الوزارة سددت كل مديونية المدينة لجميع الجهات الخارجية، والتى تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه، بدعم الحكومة. وأكد الوزير أن مدينة زويل مشروع وطنى علمى طموح لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى التعاون فى الأبحاث بين المدينة وغيرها من الجهات البحثية التابعة للدولة والإفادة منها لخدمة الباحثين بمختلف الجهات لتحقيق نتائج علمية متميزة.

وأعلن الوزير توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة.

وقرر الاجتماع فتح باب الترشح لمنصب الرئيس التنفيذى للمدينة، بعد تعديل بعض الشروط، حيث تم إلغاء شرط السن لتوفير الفرص لأكبر عدد من الكفاءات للترشح واختيار الأفضل، وشدد الوزير على تطوير الإدارة الجديدة للمدينة وبرامجها الدراسية وتحقيق الهدف منها كصرح تعليمى متميز ومساعدتها فى القيام بدورها لتوفير فرص تعليم للطلاب المتميزين علميًا، وضرورة استكمال أعمال تجهيز المبانى الخاصة بالمدينة خلال المرحلة المقبلة، وبحث الاجتماع إنشاء كلية لإدارة الأعمال بالمدينة.

فى سياق متصل، وقّع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، بروتوكول تعاون مع طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بهدف تقديم مِنح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة، وهى (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الأهلية الجديدة)، بالإضافة إلى إنشاء معمل لتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم الأكثر تطورًا لدعم الطلاب بتلك الجامعات.