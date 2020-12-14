«أوقاف القليوبية» تُسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الأحد، جامعة بنها، حيث شملت إدارة الجامعة وكليتي الآداب والحقوق، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الجامعية والتعليمية، لمحاربة الفكر المتطرف، تحت وزير الأوقاف.

في بداية الجولة، استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وكيل الوزارة الذي قام بتسليم جامعة بنها إصدارات الأوقاف التنويرية التي تتناول جميع قضايا الشباب والمجتمع، تحت عنوان سلسلة رؤية للفكر المستنير، وكذا مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

واستقبلت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها، وكيل الوزارة، وقام أيضا بتسليم بعض الاصدارات للكلية، وبعض المؤلفات المترجمة للإنجليزية والفرنسية والصينية بالإضافة لسلسلة رؤية.

بعد ذلك توجه الشيخ صفوت أبوالسعود لزيارة كلية الحقوق، حيث كان في استقباله الدكتور رضا عبدالحليم، عميد الكلية، الذي قام باستلام عدد من سلسلة رؤية للفكر المستنير.

وقال بيان صادر عن مديرة الأوقاف بالقليوبية، إن رئيس الجامعة، والعميدان أبدوا إعجابهم الشديد بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير، ودحض أباطيل وحجج المتطرفين، وأدعياء الدين والمرجفين المشككين في مؤسسات الوطن ورموزه، كما أبدوا إعجابهم بجهود الترجمة للغات الاجنبية لتصل هذه العلوم والمعارف والمفاهيم الصحيحة لجميع الدول على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم.

حضر اللقاء الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف ستظل على عهدها لمحاربة الفكر بالفكر والحجة بالحجة حفاظا على شبابنا ووطننا، رافعة لواء الحكمة والموعظة الحسنة.

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة

أوقاف القليوبية تسلم جامعة بنها إصدارات دحض الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة