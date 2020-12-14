شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: يوجد أكثر من 9 آلاف موقع للاستغلال الجنسي للأطفال والنساء عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، أن كل دول العالم فيها فساد ولكن بدرجات متفاوتة من الفساد يعود إلى درجة الفقر والبطالة، لافتة إلى أن تفشي جائحة كورونا تسببت في زيادة الفساد بنسبة مختلفة وانشاء شركات وهمية.

وأضافت الدكتورة غادة والى، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك زيادة للمواقع الالكترونية التي تتوجه لاستغلال الاطفال والنساء، مفيدة بوجود اكثر من 9 آلاف موقع للاستغلال الجنسي للأطفال والشباب والمرأة.

وتابعت: «اكثر المعرضين للاستغلال الجنسي يتم تحديدهم كلما زادت فترة بقاء الاطفال أمام الانترنت، وكلما زادت عرضتها للخطر وهذا مرهونة بالرقابة ومستوى التعليم والتوعية»، كما أشارت إلى أن ملف الفساد مرتبط بملف الاتجار في البشر والفساد الرياضى الذي له اولوية الان.

واستكملت: «احنا معنيين بالتركيز على الشباب وفى مليارات الدولارات في الفساد الرياضى وبنشتغل مع الفيفا واللجنة الاولمبية، وهناك ايضا وفى ابواب كثيرة للفساد في الرياضة بنشتغل فيها».