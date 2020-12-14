شكرا لقرائتكم خبر عن للموظف المصاب والمخالط.. شروط الحصول على "إجازات كورونا" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة، عن قواعد وإرشادات حصول الموظفين بالقطاع الحكومي على الإجازات المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو مخالطة حالات مصابة. وقررت الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، أن ادعاء المخالطة لمرضى كورونا دون سند أو إثبات أو أعراض، لا يستحق أي إجازات مرضية ويعود للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعى، موضحة أن المخالط لمريض كورونا بإثبات قانوني يستحق إجازة وجوبية من جهة العمل طبقًا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل لمدة 14 يومًا أو مسحة سلبية أيهما أقرب بالشروط التالية:

اجازات كورونا

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