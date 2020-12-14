شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "لن نغلق المدارس ونترك الكافيهات.. ولو قفلنا إحنا الخسرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الحديث عن إغلاق بعض المدارس فى المحافظات لا أساس له من الصحة، مشددا "لو اكتشفنا إغلاق مدرسة هنحقق معاها".

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن قرار إغلاق المدارس "قرار دولة"، متابعا فى رسالته للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: "إحنا الخسرانيين لو قعدنا فى البيت.. ولا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تلجأ إلى الأبحاث كوسيلة للتقييم، ومن يأمل فى الضغط من أجل إغلاق المدارس لن يكلل هذا بالنجاح، مردفا: "كل واحد خايف على أبنائه.. فإن الدولة تبذل كل الجهود لحمايتهم من فيروس كورونا.. واللى عايز يقعد فى البيت يحول منازل".

وفيما يتعلق بتدخل الجيش فى العملية التعليمية كما يردد الإعلام المعادى والجماعة الإرهابية من الخارج، علق الوزير بالقول: "الجيش لم يتدخل فى التعليم كما يتردد.. والقنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم فى مصر"، واستكمل الوزير بقوله: "أولادنا حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم.. وهناك ناس بتحارب من أجل إيقاف عجلة التعليم والاقتصاد فى مصر".