شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: من خضعوا للقاح الصينى لم تظهر عليهم أعراض جانبية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن أولوية توزيع اللقاح الصينى "سينوفارم" ستكون للأطقم الطبية والأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بالفيروس مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك أربع تقنيات رئيسية لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ، وجميع من خضع للقاح الصيني لم تظهر عليهم أى أعراض جانبية خطيرة.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن تقنية تصنيع لقاح فايزر هى تقنية حديثة للغاية.

وواصلت مستشارة وزيرة الصحة أن تلقى اللقاح اختيارى ولا يمكن أن يكون أمرا إجباريا، مشيرة إلى أن التقارير أثبتت أن اللقاح الصينى "سينوفارم“ ليس له أعراض جانبية خطيرة، والأعراض الجانبية هي أعراض خفيفة للغاية.



كشف موقع بلومبرج، عن أن متحدث باسم شركة سينوفارم أعلن أن لقاح فيروس كورونا الصينى والذى تم تصنيعه من قبل المصنعة للقاح Sinovac Biotech Ltd ، "سينوفاك" أثبت أنه قادر على خلق أجسام مضادة بنسبة 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح فى المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.

جاء التوضيح بعد أن قال PT Bio Farma، شريك سينوفاك الإندونيسي، إن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 97% فى التجارب السريرية المبكرة هناك، موضحا، إن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا فى يناير. بعد اعلان نتائج المرحلة الثالثة.

وقال المتحدث الرسمى، إن الشركة التى تتخذ من بكين مقراً لها وشركاؤها لا يزالون فى خضم تحليل البيانات من تجربتها الأكبر فى المرحلة الثالثة فى البرازيل، حيث يتوقعون الحصول على مؤشر على مدى فاعلية اللقاح.

وأشار الموقع، إلى أنه تم بالفعل إعطاء جرعات لمئات الآلاف من الأشخاص محليًا فى إطار برنامج الاستخدام الطارئ للصين.

فيما قالت شركة فايزر الشهر الماضي، إن اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع BioNTech SE لديه معدل حماية يزيد عن 90% شوهد هذا المستوى العالى من الفعالية أيضًا فى لقاح شركة مودرنا Moderna ، التى تستخدم تقنية mRNA مماثلة، أظهر تحليل مبكر أن لقاح استرازينيكا AstraZeneca Plc ، وهو ناقل فيروسى تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حيث حقق حماية ما معدله 70% من المشاركين المصابين بالمرض.

ويعتمد لقاح سينوفاك Sinovac على نسخة غير نشطة من فيروس كورونا الجديد، لتعليم أجهزة المناعة البشرية التعرف على الفيروس الحقيقى وتدميره، إنها طريقة تستخدم على نطاق واسع فى اللقاحات ضد العديد من الأمراض الأخرى مثل التهاب الكبد، والإنفلونزا، وشلل الأطفال.

وقال الموقع، لا يزال منظمو الأدوية، ومنظمة الصحة العالمية، يعتبرون اللقاح يمكن استخدامه على نطاق واسع إذا كان بإمكانه حماية 50% على الأقل من الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا.