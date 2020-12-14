شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": البحرية النيجيرية تواصل البحث برًا وبحرًا عن المختطفين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصرين في الخارج، إنه مواصلةً لجهود أجهزة الدولة واستمراراً للاتصالات التي تجريها الوزارة والسفارة المصرية في أبوجا، فقد تواصلت السفارة مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري يحيى لاوال، مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنيّن المصرييّن المخطوفيّن، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت؛ وقد أكد من جانبه بالفعل بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبراً عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى إن ذلك يأتى في إطار مواصلة وزارة الخارجية متابعتها للتطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنيّن مصرييّن.

هذا، وتواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، براً وبحراً، علماً بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث. كما يتم أيضاً التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.