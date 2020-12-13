"التعليم" تعلن إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل انطلاق الامتحان التدريبى الثلاثاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإرشادات التي يجب إتباعها قبل الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استعدادا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص ب office 365.