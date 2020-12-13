شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: خروج 88 مليار دولار "أموال مهربة" من أفريقيا العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة بفيينا، أن مصر ستستضيف فى 2021 مؤتمر الدول متعددة الأطراف، وهذا أكبر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد، وسيجتمع فيه كل دول العالم لمناقشة مكافحة الفساد، خاصة أن 2021 هو عام مكافحة الفساد للأمم المتحدة.

وأضافت الدكتورة غادة والى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيرى رمضان وكريمة عوض، أن الفساد جريمة عابرة للحدود، مفيدة بأن أفريقيا هذا العام شهدت خروج 88 مليار دولار أموال مهربة من القارة الإفريقية فقط، وهذا الرقم يزيد على كل أرقام المساعدات التي تصل القارة.

وتابعت: "الفلوس خرجت لدول مختلفة وممكن تنتقل من دولة إفريقيا إلى دولة أفريقية أخرى ولكن فى الأغلب تخرج إلى دول خارج إفريقيا"، مؤكدة أن الفساد جريمة تحدث طول الوقت في المجتمعات ذات البنية التحتية القانونية والتشريعية الضعيفة.

وذكرت أن كل دول العالم فيها فساد ولكن بدرجات متفاوتة من الفساد يعود إلى درجة الفقر والبطالة، لافتة إلى أن تفشي جائحة كورونا تسببت فى زيادة الفساد بنسبة مختلفة وإنشاء شركات وهمية.

وأضافت الدكتورة غادة والى، أن هناك زيادة للمواقع الإلكترونية التي تتوجه لاستغلال الأطفال والنساء، مفيدة بوجود أكثر من 9 آلاف موقع للاستغلال الجنسي للأطفال والشباب والمرأة.

وتابعت: "أكثر المعرضين للاستغلال الجنسي يتم تحديدهم كلما زادت فترة بقاء الأطفال أمام الإنترنت زاد تعرضهم للخطر، وهذا مرهون بالرقابة ومستوى التعليم والتوعية"، كما أشارت إلى أن ملف الفساد مرتبط بملف الإتجار فى البشر والفساد الرياضى الذي له أولوية الآن.

واستكملت: "إحنا معنيين بالتركيز على الشباب وفى مليارات الدولارات فى الفساد الرياضى وبنشتغل مع الفيفا واللجنة الأولمبية، وهناك أيضا أبواب كثيرة للفساد فى الرياضة بنشتغل عليها".