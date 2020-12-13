شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نؤيد منح الإجازات ونستغل كل فرصة لاستمرار العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، إلى أن قرار إغلاق المدارس يعنى إلغاء جزء من المناهج وهذا لا يصلح، ودعوات غلق المدارس أساليب ضغط لا نقبلها، مؤكدا: "نحن نتبع الحلول الأصعب للحفاظ على مصالح الطلاب باستمرار العملية التعليمية".
وأضاف: "نريد تعليما مكتملا وتقييما مكتملا باستمرار العملية التعليمية"، مضيفا: "لدينا مليون و800 ألف طلاب حاصل على التابلت، لذلك طلبنا من المصانع زيادة إنتاج الأجهزة، ونستغل الفرصة لدعوة الشركات الأجنبية في مصر من أجل زيادة الاستثمارات".
وتابع أن الرؤية المستقبلية للتعليم خلال العشر سنوات المقبلة تصنيع التابلت فى مصر، وجميع المؤسسات المصرية المعنية بالصناعة لها دور في توفير الأدوات التكنولوجية للعملية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: لا نؤيد منح الإجازات ونستغل كل فرصة لاستمرار العملية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.