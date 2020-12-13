"طعن مرتضى منصور على حل الزمالك والعثور على قدم مبتورة بأرض اللواء".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

"ملفوفة في كفن".. تفاصيل العثور على قدم مبتورة داخل جوال بأرض اللواء

كشفت المعاينة الأولية ملابسات العثور على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، مساء الأحد.

قدم مبتورة داخل جوال تثير الرعب في أرض اللواء (صورة)

عثرت قوات الشرطة على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، مساء الأحد، ما آثار رعب قاطني المنطقة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جوال بداخله قدم بشرية.

إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه

أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

مدير أمن الجيزة يعيد الانضباط لشارعي ناهيا وترعة الزمر بحملة مكبرة

قاد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حملة مكبرة، استهدفت إعادة الانضباط بشارع ناهيا وسوق ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، اليوم الأحد.

"فاكرين لما كنت بقبضكم قبل الشهر بيوم".. رسالة من مرتضي منصور لموظفي الزمالك

بعث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة جديدة إلى عمال وموظفين القلعة البيضاء، بعد رحيل مجلس إدارته عن النادي.

ترحيل "طفل المرور" لدار ملاحظة وأصدقائه إلى محبسهم بعد تأجيل القضية

رحلت الأجهزة الأمنية "طفل المرور" إلى إحدى دور الملاحظة، فيما رحلت 3 من أصدقائه إلى محبسهم بعد قرار محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمتهم بتهمة تعاطي الحشيش و إهانة شرطي لجلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: "أوعوا تنزلوا الشارع"

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة الزمالك، بالاستمرار في مساندة النادي حتى عودة مجلس إدارته من جديد.

تأجيل استئناف شيري هانم وزمردة على حبسهما بقضية الدعارة لجلسة 13 يناير

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها زمردة على حُكم حبسهما بقضية ممارسة الدعارة والتحريض عليها لجلسة 13 يناير المقبل، لإحضار المتهمتين من محبسهما.

3 يناير.. القضاء يقول كلمته في تجميد مجلس إدارة الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة يإيقاف النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى جلسة 3 يناير؛ للحكم.

"لافتات نادي القرن".. ماذا حدث بقضية الـ 50 مليون جنيه بين الأهلي والزمالك؟.. تقرير

فى تطور جديد لملف أزمة نادي القرن، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيرفض في الوقت الحالي التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادي القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.

أحدهما محكوم عليه بــ 64 سنة.. سقوط عاطل ومحامي هاربين فى الجيزة

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عاطلًا ومحاميًا، هاربين من أحكام قضائية فى الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة اختباء عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكمًا قضائيًا بإجمالى مدد سجن بلغت 64 سنة في شقة سكنية بالهرم.

نفذوا 3 عمليات.. أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة المجوهرات من المنازل

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، 4 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لتخصصهم فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تفحم محتويات محل قطع غيار سيارات بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائى

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة العمرانية، دون إصابات.