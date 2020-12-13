"ملفوفة في كفن".. تفاصيل العثور على قدم مبتورة داخل جوال بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية ملابسات العثور على قدم مبتورة داخل جوال بشارع السودان، مساء الأحد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جوال بداخله قدم بشرية. انتقلت قوة من قسم العجوزة ونقطة شرطة أرض اللواء إلى محل البلاغ -تخديدا بجوار سلم أرض اللواء- وعثر على جوال بداخله قدم شخص مبتورة. وتبين أن القدم ملفوفة في كفن أبيض و2 كيس أحدهما خاص بالنفايات الخطرة بالمستشفيات، وذلك داخل جوال ملقى أمام العقار رقم 190 بشارع السودان. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع الأمن العام وفرقة وسط الجيزة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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