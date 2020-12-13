مدير أمن الجيزة يعيد الانضباط لشارعي ناهيا وترعة الزمر بحملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قاد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حملة مكبرة، استهدفت إعادة الانضباط بشارع ناهيا وسوق ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، اليوم الأحد. ورافق مدير الأمن عدد من مساعديه أبرزهم مديري المرور وشرطة المرافق في حضور مأمور قسم بولاق الدكرور. وأسفرت الحملة عم غلق وتشميع 13 محلا وإزالة عشرات الإشغالات شملت تاندات وأكشاك وفاترينات وإعلانات مخالفة، تم إيداعها مخازن الحي. تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية برفع كافة أوجه الاشغال والقضاء على مظاهر التعدي على حرم الطريق العام.

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