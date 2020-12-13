وزيرا قطاع الأعمال والزراعة يبحثان تحسين إنتاجية القطن في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تطوير منظومة القطن المصري.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين، وبعض مزارعي القطن الذين كان التقاهم وزير قطاع الأعمال العام، في إحدى مزادات القطن خلال زيارته لمحافظة الشرقية الأسبوع الماضي، ووعدهم بلقاء السيد وزير الزراعة.

وناقش الوزيران المشكلات التى تواجه مزراعي القطن وسُبل حلها من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد.

ووجّه وزير الزراعة بتوفير تقاوي القطن قبل شهر على الأقل من بداية موسم الزراعة، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيًا، مع التنبيه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين بعدم شراء أي بذور غير معتمدة من وزارة الزراعة.

وأشار القصير إلى أن البذور الجديدة منزوعة الزغب والتي استنبطها معهد القطن تحقق انتاجية تتجاوز الـ97% وهي تتميزها بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة، مؤكدًا ضرورة توفير جميع مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات وبأسعار مناسبة، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الجهود المبذولة للنهوض بالقطن المصري، ومنها تطوير منظومة التداول والتجارة، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها، بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين.

كما أشار إلى تحديث محالج القطن بما يضاعف الطاقة الإنتاجية، ويضمن إنتاج أقطان شعر خالية تمامًا من الشوائب والملوثات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجاري الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبًا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.