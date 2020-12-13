مجلس الإعلاميين ينعى "عبدالقادر البكري" كبير مذيعي القناة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى الزميل "عبدالقادر البكري" كبير مذيعي القناة السابعة والذي وافته المنية اليوم الأحد. وقال سعدة: "البكري كان يحظى بحب وتقدير الجميع، لما عرف عنه من خلق رفيع وتفان في العمل، رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته". ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.​

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