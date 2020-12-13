شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجّلت محافظة القليوبية الأحد، 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة اليوم، بعد أن سجل 27 حالة إصابة بينما سجلت مدينتين فقط صفر إصابة على مستوى المحافظة هما العبور وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 10 آلاف و373 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 782 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 658 حالة وبنها 3000 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1204 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1235 حالة، وشبين القناطر 753 حالة، وطوخ 1211 حالة، وقليوب 714 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 573 حالة إصابة. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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