شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البرنامج التدريبي للتخلص من الروبة في «مياه كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور خالد جمعة، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، البرنامج التدريبي «طرق التخلص من الروبه في المروقات والمرشحات» والمنفذ أونلاين بالخطة الاقليمية بمركز تدريب الشركة بكفرالشيخ خلال الفتره من ١٣/١٢/٢٠٢٠ حتى ١٧/١٢/٢٠٢٠.
يأتي ذلك تحت إشراف الإداره العامة للتدريب بالشركة القابضة برئاسة وفاء يوسف مدير عام التدريب، وياسر حسنى مدير ادارة دعم مراكز التدريب، وحسين نور الدين مسؤول التدريب بالشركة القابضه، وبمحاضرة الكيميائي سامح الهلالي، مدرب البرنامج، وباشراف المحاسب عصام بدر، رئيس قطاع التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.
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