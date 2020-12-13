شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2020 إلى: اليوم 13ديسمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من مطروح. يوم 14 ديسمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء. يوم 15 ديسمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة. وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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