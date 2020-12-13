شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث سبل التعاون .. محافظ الأقصر يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محافظ الأقصر،ـ المستشار مصطفى ألهم، الأحد، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنتخبين عن محافظة الأقصر، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقدم محافظ الأقصر، خلال اللقاء، التهنئة للنواب الجدد، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة القادمة، من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءًا للمصلحة العامة.

كما توجه المحافظ بالتحية للنواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحلّ مشاكلهم وتلبية مطالبهم، واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة. وخلال اللقاء، استعرض النواب عدد من المطالب الخاصة بالصالح العام في عدد من مراكز المحافظة، حيث أصدر المحافظة تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حل ودراسة كافة المطالب التي تم عرضها، بما لا يتعارض مع القوانين، وتحقيق الصالح العام.

حضر اللقاء كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورؤساء المدن، وكل من أعضاء مجلس النواب، محمد بهجت الصن، وبهاء الدين أبوالحمد عثمان، وزينب السلايمي، وأماني الشعولي، وأعضاء مجلس الشيوخ، وائل زكريا الأمير، ومحمد عبدالعليم الضبعاوي، ومحمد عطاالله إسماعيل.