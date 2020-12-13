شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية لجامعة سوهاج بقرية «سعد الله» تعالج 632 مواطنًا بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج بوزارة الشباب والرياضة، وكلية الطب البشرى بالجامعة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «سعد الله» بدائرة مركز سوهاج .

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن القافلة جاءت في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام للفئات الأكثر احتياجاَ في المجتمع، موضحاً أن القافلة جرت أعمالها بمشاركة أساتذة من كلية الطب بالجامعة في تخصصات مختلفة، حيث قامت القافلة بأعمالها بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وأستهدفت الكشف على المواطنين الغير قادرين وتوفير العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعى.

وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة استمرت لمدة يوم واحد، ووقعت الكشوف الطبية على 635 مواطنا من أهالى القرية، ما بين رجال وسيدات وأطفال، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم في تخصصات «الباطنة، والأطفال، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، ورمد، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، وغيرها»، حيث ضمت القافلة 16 طبيبا بكلية الطب بجامعة سوهاج، و35 طالبا بالكلية، لافتا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان للمرضي، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعى لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، كما نظم قسمي الميكروبيولجي وطب المجتمع بالكلية ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية، وأمراض الضغط والسكر، والتغذية الصحية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.