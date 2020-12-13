شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد ارتفاع منسوب المياه بترعة عبد العال بإمبابة بسبب إلقاء القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عبد السلام وكيل وزارة الرى بالقاهرة والجيزة، يرافقه نائب محافظ الجيزة والمهندس عمر حلمى مدير عام رى الجيزة ومعاينة ارتفاع منسوب المياه بترعة عبد العال بهندسة رى إمبابة، نتيجة القاء القمامة فيها وتعديات الصرف الصحى المخالفة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يجرى حاليا تصريف المياه الزائدة إلى مصرف ناهيا وتطهير الترعة، والتشديد على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة المحافظة على الترعة من التعديات.

يشار إلى أن القمامة من أكثر المشاكل التى تواجه وزارة الرى بشراسة لقيام المواطنين بإلقائها على جوانب الترع، والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، وأن 50% من حجم التطهيرات التى تقوم بها الوزارة تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على تطهير المصارف والترع المغطاة داخل الكتل السكنية مكلفة جدًا إلى جانب مخاطرها البيئية التى تنتج من انسدادها.

وقالت وزارة الرى أن مواجهة التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية يتطلب مجموعة من المحاور الرئيسية منها عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين على اختلاف مستوياتهم، ولا تكون قاصرة على المزارعين، ووضع برامج تدريبية للمزارعين لأن إساءة استخدام هذه المياه ربما يؤدى إلى النفور منها، وتنظيم حملات توعية بأهمية هذه القضية على أن يكون الهدف الأول لهذه الحملة هو زيادة الوعى العام وبيان أهمية استخدام مياه الصرف كبديل يمكن الاعتماد عليه فضلًا عن توعية المستخدمين لهذه المياه إذ يجب أن يكون المزارعون وعامة الناس وتعريفهم بخطورتها الصحية والبيئية المرتبطة بالتأثير المباشر عليهم.