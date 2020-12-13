شكرا لقرائتكم خبر عن كارم الفقي يكشف فضل العطاء بقصة عن سيدنا الحسن والحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الصحابي عبدالله بن جعفر خرج ذات مرة مع سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما، إلى الصحراء، فشعروا بالعطش، فوجدوا خيمة، فذهبوا إليها لطلب الماء، فردت عليهم امرأة، واعطتهم شاه لكي يأكلوها، ويسدوا جوعهم وعطشهم.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هذه المرأة عندما نزلت إلى المدينة، تعرف عليها الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها :«يا إمراه، أفلا تذكريني» فردت عليه قائلة :«من انت»، فرد عليها قائلاً: «انتي التي أكرمتني بالشاه، والله لأكرمنك مثلما أكرمتيني، وأعطاها على الشاه ألفاً، وجارية وغلامًا يرعى لها الغنم، وألف دينار من الذهب، وأعطاها سيدنا الحسن مثلما أعطاها سيدنا الحسين.

وأضاف أن سيدنا الحسين طلب منها الذهاب لسيدنا عبدالله بن جعفر، فسألها «جعفر»، عما حصلت عليه من سيدنا الحسن والحسين، وأعطاها مثلما حصلت عليه من سيدنا الحسن والحسين، وخرجت من المدينة وهي أغنى أهل البداية على الإطلاق.