شكرا لقرائتكم خبر عن الضحية الثانية.. دفن رفات زوجة «سفاح الجيزة» بعد 5 سنوات من مقتلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الأحد، بتسليم رفات فاطمة زكريا، زوجة «سفاح الجيزة»، وهي ضحيته الثانية، إلى أسرتها لدفن جثمانها.

وكانت النيابة، أمرت باستخراج الجثة من مقبرة أرشد عنها المتهم قذافي فراج، بشقة في منطقة بولاق الدكرور.

وصرحت النيابة بدفن رفات المجني عليها، بعد تطابق نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي.إن.إية» التي أكدت هوية الضحية، وتطابقها مع العينة التي أخذت من ذويها.

ودفنت رفات المجني عليها بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم اتخذ شقتين بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور كمقبرة لدفن ضحاياه، الشقة الأولى دفن فيها صديقه وزوجته، والشقة الثانية التي كان يتخذها مكتبًا للمحاماة عُثر فيها على هيكل عظمى خاص بالفتاة نادين السيد سيد، شقيقة زوجة الجاني.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بقتل زوجته فاطمة الزهراء زكريا على، 34 سنة، في 2015 بعد أن سرقت منه 330 ألف جنيه ورفضت ردها، مهددة بفضحه بعد أن نصب على المجني عليه وقتله ودفنه، فوضع السم لها في الطعام هي الأخرى، ثم هشم رأسها في حائط بالشقة بمنطقة المريوطية، ووضعها في ديب فريزر ونقلها إلى الشقة الكائنة في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها بملابسها.

وأوضحت التحريات أن مأمورية انتقلت قبل 7 أيام إلى المقبرة في شقة بولاق الدكرور، وجرى استخراج هيكلين عظميين، أحدهما لزوجته «فاطمة» والآخر لصديقه «رضا»، وحتى الآن، تم استخراج رفات 3 من ضحايا سفاح الجيزة، وجارٍ انتقال مأمورية إلى الإسكندرية لاستخراج رفات فتاة، 33 سنة، عاملة في محل بيع أدوات كهربائية ملك المتهم.