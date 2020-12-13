شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنانة مي كساب للمستشفى.. وزوجها أوكا: «ألف سلامة يا أم العيال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مطرب المهرجانات أوكا، زوج الفنانة مي كساب عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى.

ونشر أوكا صورة وهو يمسك يدها، أثناء تواجدها بالمستشفى، وعلق: «ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي».

وتفاعل عدد كبير من متابعي أوكا مع الرسالة وقاموا بالدعاء لها، لتعلق مي قائلة: «شكرًا ليكم كلكم أنا الحمد لله بقيت كويسة».

واحتفل أوكا منذ أيام بعيد ميلاد مي الـ39 وسط أصدقائها في منزلهما.

وتواصل مي حاليًا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل اللعبة، مع شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف.

كما كشفت مي مؤخرًا عن استعدادها لطرح أغنية جديدة للأطفال بعنوان «اسم الله».