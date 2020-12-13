شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم» يدعو الحاصل على زمالة أكاديمية العلوم الأفريقية لزيارته ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اتصالا تليفونيا بالدكتور على الشناوي عبدالهادي (شهرته على هادي) ابن قرية صفط النور- مركز الفشن، الحاصل هذا العام على زمالة أكاديمية العلوم الأفريقية ضمن 3 علماء مصريين فقط حصلوا عليها، حيث قد أُنتخب الأستاذ الجامعي المميز ورئيس قسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية ونائب الرئيس الأكاديمي سابقًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، زميلًا في الأكاديمية هذا العام ونُصب أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية للأكاديمية الأفريقية للعلوم «من 7 إلى 9 ديسمبر 2020.

وهنأه محافظ بني سويف بحصوله على الزمالة بأكاديمية العلوم الأفريقية، كإضافة مميزة لكوكبة علماء مصر في كافة المجالات والتخصصات الذي يرفعون اسم وطننا الغالي مصر، ويساهمون في نهضة العالم وتقدمه ،مؤكدا على بنى سويف محظوظة بأبنائها النابغين في كل المجالات علميا وثقافيا ورياضيا وتنمويا، وذلك يمنح المثل والقدوة لأبناء المحافظة لمواصلة سلسلة التميز والنبوغ من خلال العمل والجد والاجتهاد في تحصل العلوم.

وخلال اتصاله دعا محافظ بني سويف الدكتور على هادي لزيارته بمكتبه، مؤكدا على أن المحافظة بأكملها سعيدة بهذا الإنجاز العلمي، متمنيا له مزيد من الإنجازات العلمية وأنه على ثقة تامة في ابن بني سويف العالم النابغة في مواصلة عطائه العلمي لتحقيق الأفضل دائما، ومؤكدا له فخر أبناء المحافظة به، وسعادته وتقديره هو شخصيا لهذا الإنجاز المتميز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في هذه الفترة وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم بعلمائها وتفخر بهم.

كما دعاه المحافظ للمشاركة في إقامة نوادي رياضيات على أرض المحافظة، بهدف ترسيخ أهمية هذا العلم الذي يعتبر قاسماً وعاملاً وأساساً مشتركاً في كافة العلوم، بجانب تحفيز طلابنا على حب الرياضيات وأنها رياضة العقل والتأكيد على أن الفهم مقدم في هذا العلم عن الحفظ والتلقين، وذلك ما تستهدفه الدولة في وقتنا الحالي بنظام التعليم الجديد.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه الكامل بأن يكون الدكتور على هادي عضوا في المجلس الاستشاري للمحافظة، حيث تحرص المحافظة على الاستفادة المثلى من أبنائها المتميزين في كافة المجالات، وفي إطار دعم استراتيجيتها التنموية في مختلف المجالات، مؤكدا على أن عقول وأطروحات أبناء المحافظة بمختلف المجلات في مقدمة اهتمامات المحافظة.

من جانبه أعرب الدكتور على هادي عن عميق شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة من المحافظ «د. محمد هاني غنيم»،وأن اتصاله به بمثابة تكريم وتقدير له قد أسعده كثيراً،مؤكدا على أن ذلك يؤكد على وعي القيادة وثقتها بأهمية علمائها في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى اطمئنانه بوجود محافظ يقدر ويثمن دور العلماء ويحرص على أن يكونوا عنصرا داعما لمساعيه التنموية.

وأكد «هادي»على استعداده الكامل بالمشاركة في أي عمل يخدم محافظته كجزء أصيل من الوطن الغالي مصر، مؤكدًا ترحيبه بكل ما طرحه عليه المحافظ خلال اتصاله به، وأنه قريبا سيلبي دعوة المحافظ لزيارته بمكتبه، مؤكدا حبه الكبير لأبناء محافظته التي تزخر بأبنائها الأفذاذ في كل المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور«هادي»يعد هو الوحيد المنتخب في العلوم الرياضياتية وكان واحدًا من 3علماء مصريين انتخبوا هذا العام، وتشير قائمة الـ 224 زميلا المنتخبين منذ عام 1985 إلى أن الدكتور هادي هو أول زميل للأكاديمية في تاريخ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وسبق ذلك جهودا كبيرة وقصة كفاح خاضها الدكتور على هادي الذي ولد في قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف عام 1949، بعد انتهاء دراسته في مدارس الفشن الإعدادية والثانوية التحق بجامعة عين شمس وتخرج منها في عام 1972. وفى عام 1974 سافر إلى أمريكا على تفقته الخاصة، حيث واصل دراساته العليا في جامعة «نيويورك»وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه عامي 1980 و1984 في الإحصاء. وعُين بعدها في «جامعة كورنِل» المرموقة بأمريكا حيث تدرج فيها من أستاذ مساعدا إلى أستاذ ورئيس قسم الإحصاء.

وفي سنة 2000 قرر الدكتور على هادى العودة لخدمة بلده فعين أستاذا في قسم الرياضيات بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى ذات الوقت منحته جامعة كورنِل منصب أستاذا شرفيا لمدى الحياة، وشغل الدكتور على هادى منصب نائب مدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكذلك مديرا للدراسات العليا والبحث العلمي خلال الفترة من 2006 إلى 2010. وهو أيضا أول من حاز على لقب أستاذ الجامعة المميز في سنة 2010.

وفي عام 2004 أنشأ الدكتور على هادي برنامج العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان مديرًا للبرنامج من 2004 حتى 2012، والبرنامج يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية.