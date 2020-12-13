دورة للمركزي للنخيل ومشروع المدارس لخدمة وتقليم أشجار النخيل بالخارجة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم المعمل المركزي للنخيل بالتعاون مع مشروع المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية مدرسة حقلية حول الخدمة الشتويه وعملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بمدينة بمركز الخارجه بمحافظة الوادي الجديد. جاء ذلك بحسب بيان، الأحد، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وإشراف الدكتورعادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب والدكتورعزالدين حسين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور ماهر عبدالحفيظ باحث بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل وفريق المعمل بمدينة الخارجة بالوادي الجديد حيث أشار الدكتورعز الدين جاد الله العباسي ( مدير المعمل المركزي للنخيل ) إلى أهمية إجراء عملية الخدمة الشتوية لأشجار النخيل من اضافة السماد العضوي المتحلل وإضافة السوبر فوسفات وتاثيرها على محصول وجودة ثمار نخيل البلح، وكذلك إجراء عملية التقليم واختيار الموعد المناسب لهذه العملية في الشتاء نظرًا لانتشار سوسة النخيل الحمراء وتوضيح كيفية اجراء التقليم والتكريب والرش الفوري بالمبيدات الحشريه والتعفير بالكبريت الزراعي للتخلص من رائحة الكيرمون التي تجذب سوسة النخيل كما تم شرح كيفية التعرف على النخيل المصاب وكيفية العلاج وقد قام فريق المعمل المركزي للنخيل بعلاج النخيل المصاب في الحقول التي تمت زيارتها. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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