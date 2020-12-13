شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بعنوان «الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة» في مدينة الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ندوة تحت عنوان «الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة»، في مدرسة بغداد الإعدادية، بحضور الشيخ محمد شبانه، مسؤول قسم الإرشاد الديني بإدارة أوقاف الحسنة وعبدالحميد عصر، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالحسنة وفوزية حماد مسؤول الوحدة، بناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحده تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء.

وأكدت مسؤول الوحدة أن الندوة جاءت في إطار مبادرة الـ16 يومًا «معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة»، التي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأستعرضت التعريف بصندوق التنمية المحلية كمصدر من مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة وأهمية تطبيقه وفائدته لمحدودي الدخل وكيفية تحقيقه، بجانب الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء تدريب فني أو تدريب إدارى على كيفية ابتكار فكره مشروع وشروط التمويل للقروض المتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن المناقشات دارت حول موضوعات كيفية البدء في عمل مشروع وشروط التمويل والضمانات المطلوبة وتشجيع السيدات على تنمية مهاراتهم والبدء في الأفكار المبتكرة وكيفية وضع برنامج أمن يهدف إلى تمكين السيدات والفتيات إجتماعيًا وإقتصاديًا لحمايتهم من أشكال العنف التي ترتكب ضدهم.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعي لاكتشاف وتعزيز قدرات المرأة وتنمية مهاراتها وتشجعيها على أن تشارك بفاعلية في أنشطة التنمية الإجتماعية والإقتصادية، حيث يقدم لها باقة متنوعه من الخدمات تتمثل في التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيره ومتناهية في الصغر والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدويه والتراثيه.

بدوره، أكد مسؤول الإرشاد الديني أهمية دور المرأة من المنظور الديني وتكريم المولي عز وجل لها ودورها الأساسي في تنشئة الأسره وبناء المجتمع، مشيرا إلي أهمية تمكين المرأة الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وذلك من خلال مساعدة المرأه في توفير بيئه صالحه آمنه لأسرتها وتنشيئة سليمة وصحية للأطفال.