شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت وزارة البيئة اليوم على دولفين نافق بمحافظة البحر الأحمر، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دفنه بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمى، بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

أوضحت ياسمين فؤاد، أن الدولفين النافق أنثى من نوع الأنف الزجاجي طوله حوالى ٢.٣٦م، وفي حالة تحلل، وبه آثار خطوط ناحية البطن والظهر توضح علامات شباك صيد.

وجهت وزيرة البيئة بإتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث الحوادث مرة أخرى منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة، كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.