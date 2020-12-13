شكرا لقرائتكم خبر عن منها 2 بالإسكندرية.. «الغرف التجارية»: إدراج 13 منطقة سياحية بـ6 دول بـ«التعاون عبر الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ادراج 13 منطقة سياحية بـ6 دول، بينها منطقتين في الإسكندرية، للاستفادة من مشروع ميد بيرلز، والممول من الاتحاد الأوروبى في إطار برناج التعاون عبر الحدود، فيما يعرفب السياحة البطيئة.

وأوضح «عز»، خلال افتتاح دورة تدريبية افتراضية بعنوان «أساليب تصميم والترويج لبرامج السياحة البطيئة»، والتى نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية اليوم الأحد، عبر zoom، أن هناك أنواع من السياحة المستحدثة يجب الاهتمام بها، كسياحة التصوير وسياحة التذوق، مؤكدًا أن مشروع «ميد بيرلز» يأتي بمشاركة هيئات متخصصة في مجال السياحة البطيئة، موضحاً أنه تم تحديد منطقتى المنتزة، وبحيرة مريوط وإدكو للاستفادة من المشروع.

ولفت إلى أن الهدف من مشروع «ميد بيرلز»، هو إعداد برامج سياحية تتماشى على مدار العام، لخلق سياحة مستدامة، وليست فقط مرتبطة بفصل الصيف في دول البحر الأبيض، وكذا تطبيق تعريف السياحة المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

وقال إن مشروع «ميد بيرلز» مدته تصل إلى 36 شهر، بالتعاون مع العديد من الشركاء في مجال السياحة البطيئة، لوضع منطقة البحر الأبيض كمقصد للسياحة المستدامة، من خلال التنوع في الحزم السياحية، ودعم الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى محورين هامين هما، المحور الأول، يهدف إلى الربط بين شاطئي البحر الأبيض المتوسط والترويح للسياحة البطيئة، أما المحور الثاني يهدف إلى استغلال المناطق الآثرية غير المستغلة، من خلال برامج متكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المشروع يقدم منحتين، كل منحة تصل إلى 20 ألف دولار لشركات السياحة، ومن المتوقع أن تتم خلال فترة تصل من 6 إلى 7 أشهر، مضيفًا أنه سيتم منح شركات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات منح مختلفة، لتصميم تطبيقات وألعاب كمبيوتر سياحية، وآليات ترويج مبتكرة للسياحة البطيئة.

فيما قال كريم المنباوي، مدرب متخصص في مجال تصميم وتسويق البرامج السياحية، عضو جمعية المديرين السياحيين وسياحة الحوافز، إن دخول مصر في مجال السياحة البطيئة في الوقت الحالي، يضعها في مكانة سياحية قوية ومختلفة في الفترات المقبلة، موضحاً أن ذلك يجعل لمصر مكانة على الخريطة السياحية، مشيرًا إلى أن مفاهيم السياحة الحالية الأكثر انتشارًا هي قصر مدة السفر، ومحاولة زيارة عدة بلاد في المنطقة في نفس الرحلة، وشرح الأمكان عن طريق مرشد سياحي، وذلك يعد عكس مفهوم السياحة البطيئة.

وتابع: «السياحة البطيئة تهدف إلى التعرف على التفاصيل بدلاً من الأساسيات، والتمتع بالأماكن بدلاً من زيارتها السريعة، والإلمام بالبيئة المحيطة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه من أمثلة السياحة التقليدية، التواجد على المراكب النيلية لمدة يوم واحد أو في الإسكندرية لزيارة معالمها الرئيسية أو زيارة للقاهرة، أما السياحة البطيئة فهي الإقامة في الإسكندرية لمدة أربعة أيام لزيارة معالمها، بما في ذلك زيارة مدينة العلمين، واكتشاف مدينة كيلوباترا».

وأشار كريم المنباوي، إلى أن الأعمدة الأساسية للسياحة البطيئة، تتمثل في عمل الأشياء بالسرعة الصحيحة، وتغيير الفكر تجاه السرعة، موضحًا أن السياحة البطيئة بدأت في الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب شرق أسيا، موضحاً أن السياحة البطيئة تتسم بالمغامرة والابتكار والتأثير والبطء، والأصالة، إضافة إلى أنها لها طابع خاص من الاستعدادات، فيما يخص تدريب الموظفين.

ولفت إلى وجود علاقة مباشرة بين السياحة البطيئة، والسياحة المستدامة، من حيث أن السياحة البطيئة تتأثر بالبيئة والمجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أن معايير تنظيم برامج السياحة البطيئة تشمل تدريب أطقم عمالة على هذا النوع من السياحة ويستحسن التخصص، واختيار موردين أكثر اهتمامًا بتقديم بضائع وخدمات مستدامة وعملية على قدر الإمكان، إضافة إلى التأكد من إعطاء الوقت الكافي للسائحين لاكتشاف المنطقة من حيث البيئة والمزارات والمأكولات المحلية، ويتم تنظيم البرامج والرحلات فردية أو جماعية بحد أقصى 14 شخصًا، ومراعاة محاولة التنقل بوسائل نقل صديقة للبيئة على قدر الإمكان.

وأضاف:«أن المعايير تشمل أيضًا مراعاة تنظيم البرنامج بحيث يتم عدم إتلاف البيئة، ومحاولة إدخال بعض الأنشطة التي تخدم»المسؤولية الاجتماعية«، إضافة إلى التخطيط في إمكانية نقل الامتعة في حالة استخدام وسائل نقل بدائية، ويجب التخطيط لإمكانية وجود بعض التسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه من المستحب أن تتضمن الزيارات رحلة لمشاهدة طبخ المأكولات، وإمكانية مشاركة السائحين، قائلا إن أكثر البلدان استقبالا للسياحة البطيئة وسط وغرب أوروبا، والولايات المتحدة، وبالتالي هي أيضًا أسواق واعدة لتصدير هذا النوع من السياحة.

أمين "الغرف التجارية": إدراج 13 منطقة سياحية بـ6 دول بينها المنتزة ومريوط للاستفادة من "ميد بيرلز"

أمين "الغرف التجارية": إدراج 13 منطقة سياحية بـ6 دول بينها المنتزة ومريوط للاستفادة من "ميد بيرلز"