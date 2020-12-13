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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يزور الجامعة الأهلية بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، جامعة العلمين الأهلية، حيث بحث مع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات عدة.
وقدم «الكردي» شرحًا وافيًا عن جامعة العلمين الأهلية وكلياتها والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة إلى لطلابها ودارسيها.
خلال الزيارة، بحث الجانبان إمكانية تعزيز التعاون المشترك والعمل على مد جسر التعاون في مجالات عديدة ذات الاهتمام المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الأهلية بمدينة العلمين الجديدة، كما اتفق الجانبان على عقد عدة لقاء أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوجه التعاون المختلفة تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.
وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تطلعه إلى إقامة شراكات حقيقية مع جامعة العلمين الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تفتح ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز التعاون مع نظيرتها من الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية من أجل رؤية علمية متكاملة.
وفي نهاية الزيارة، منح «عبدالغفار» درع الأكاديمية للدكتور عصام الكردي.
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