شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفي أبو حماد المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور على مستشفي أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من وضع خطوط سير منفصلة للمرضي المشتبه إصابتهم بالأمراض التنفسية عن باقي مرضي التخصصات الطبية الأخري، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، أعمال التطوير بالدور الثالث بمبني الأشعة والنساء والتوليد، والذي تم إنشاؤه وتجهيزه ليسع ١٩ سرير لتوسعة قسم النساء وإجراء العمليات الجراحية به، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه بتشغيل القسم الجديد خلال أيام، مع توفير القوي البشرية اللازمة للتشغيل، والتأكد من التدريب الجيد لهم.