شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية لمركز الفشن تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًَا للقانون.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، برئاسة المهندس محمود شاهين، وفي حضور اللواء شريف الديان، مساعد مدير الأمن للجنوب، والعقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، والمقدم رامي كامل، رئيس مباحث المرافق، والنقيب مصطفى أحمد، شرطة المرافق، أحمد حسين، نائب رئيس المدينة، وأحمد وهبة، رئيس قسم الإشغالات ومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من حالات الإشغال المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت: (تاندات، كراسي وطاولات، أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة..)، باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.