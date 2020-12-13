شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: انتخابات «النواب المصري» اتسمت بالحيادية والنزاهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بعثة جامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أن جولة الإعادة للانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، اتسمت بدرجة عالية من التنظيم والحياد، مؤكدة أنها ستشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة نيابية جديدة، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثتها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث ألقى البيان التمهيدي لبعثة الجامعة لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى (يومي 23 و24 نوفمبر 2020) والثانية (يومي 7 و8 ديسمبر 2020).



تقدمت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، وفقا للبيان، بخالص التهاني لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبأ، بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الوطني الذي سيشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة نيابية جديدة، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.



وأعربت البعثة، عن خالص الشكر للتعاون البناء والتسهيلات المقدمة لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة المؤسسات والجهات المعنية، على المستويين المركزي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أغسطس 2020.



وقال السفير الخطابي في البيان الذي تلاه «ستصدر البعثة تقريرها النهائي بشأن ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها حول مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرفع هذا التقرير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ليرسله بدوره إلى الهيئة.