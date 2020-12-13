شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء تتابع حالة طالبة الغردقة بعد نشرها بـ«المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتم مسؤولو منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بما نشرته بوابة المصري اليوم علي موقعها الاليكتروني خلال الايام الماضية حول استغاثة طالبة بكلية التربية بالغردقة بوزيرة الصحة لمساعدتها في زراعة كلي لها لانقاذها من الموت حيث تواصلت احدي المسؤولات بالمتظومة بمراسل المصري اليوم بالبحر الاحمر للحصول علي بيانات الطالبة للتواصل معها استجابة لاستغاثتها

كانت طالبة بكلية التربية بالغردقة قد ناشدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدتها لزراعة كلي لانقاذها من الموت، حيث تبلغ الفتاة 20 عامًا وتعيش مع والدها الذي يعمل موظفًا بسيط باحدي مديريات الخدمات بالبحر الأحمر، وطبقا التقرير الطبي أنها أصيبت بفشل في الكليتين، منذ ولادتها اكتشفوا وجود عيب خلقي في إحدى الكليتين، وفي شهر يناير الماضي شعرت بالتعب وتم تشخيصها بالفشل الكلوي.واستمرت منذ ذلك التاريخ تجري عملية غسيل لمدة 3 مرات أسبوعيًا ونصحها الأطباء بضرورة زراعة كلى على وجه السرعة لسوء حالتها الصحية.