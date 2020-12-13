شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دسوق تتابع مشاكل قرية الكوم الكبير التابعة للوحدة المحلية لشباس الملح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، صباح الأحد، بجولة ميدانية بقرية الكوم الكبير التابعة للوحدة المحلية لشباس الملح.

والتقت «ماضي» مع مواطني القرية، وناقشت مشاكل القرية من الصرف الصحي، وتم على الفور التواصل مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لسرعة تكليف الشركة المنفذة لمشروع الصرف، الذي يخدم قرية الكوم الكبير، وسيدي جامع، وحل المشكلة، كما قامت بجولة تفقدية بشوارع القرية ومحطة الصرف الجديدة.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، محمد جميل، ورئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل، وذلك في إطار الجولات الميدانية، لرئيس مدينة دسوق اليومية وللسعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى والظهور بالمظهر اللائق.