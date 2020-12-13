شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بعدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية ونسب التطوير والإنجاز بها، حيث شملت جولة المحافظ، المركز الإقليمي لبنك الدم، ومركز الأورام، مستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة.

وتفقد المحافظ سير العمل داخل المراكز الصحية الثلاث، ومستوى الخدمة الطبية، ومدى توفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وقوائم الانتظار بكل مستشفى ومركز طبي، حيث أكد المحافظ أن الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات العمل، ومن أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا للعناية بصحة المواطن المصري، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، ودكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المراكز الصحية الثلاث، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الخدمة الصحية والأدوية.

وشدد المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بالجهد الذي يبذله العاملون في القطاع الطبي، موجهًا لهم التحية والتقدير، لعطائهم واخلاصهم في العمل للمرور بالوطن من تلك الازمة بسلام وأمان.

ووجه المحافظ بضرورة إنهاء جميع قوائم الانتظار للمرضي ومراعاة الحالات المرضية المزمنة وكبار السن والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

وتابع المحافظ العمل بعدد من الأقسام والعيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها والمسح الذري وأقسام الجراحة الداخلية وكذلك غرف العمليات والعناية المركزة، وأقسام تجميع البلازما ببنك الدم، وكذلك الغرف المخصصة لعزل مرضى كورونا، كما تابع المحافظ عدد من المبادرات الصحية منها مبادرة صحة المرأة.