شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: مصر تقدمت 11 مركزًا في التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة في عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقدم مصر ١١ مركزًا في التعليم قبل الجامعي، في مؤشر المعرفة العلمي في عام واحد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مصر تقدمت أيضًا ٢٣ مركزًا في التعليم الفني في نفس المؤشر في عام واحد.

وأشار «شوقي» إلى أننا كنا نحتل المركز ١٠٦ في هذا التصنيف في عام ٢٠١٧ وأصبحنا في المركز ٨٣ في التعليم قبل الجامعي في عام ٢٠٢٠ من ١٣٨ دولة دخلت التصنيف.

شوقى: خلال عام واحد مصر تقدمت 23 مركزا فى التعليم الفنى و11 مركزا فى " قبل الجامعى" بمؤشر المعرفة العلمى

شوقى: خلال عام واحد مصر تقدمت 23 مركزا فى التعليم الفنى و11 مركزا فى " قبل الجامعى" بمؤشر المعرفة العلمى

شوقى: خلال عام واحد مصر تقدمت 23 مركزا فى التعليم الفنى و11 مركزا فى " قبل الجامعى" بمؤشر المعرفة العلمى