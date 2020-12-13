شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طريق السد العالي وانقطاع المياه بسبب كسر الخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرق طريق السد العالي- كيما، اليوم الأحد، أثر كسر مفاجئ في خط مياه الشرب.

وقالت شركة مياه الشرب، أن الكسر وقع بخط 12 بوصة بطريق السد العالي، كيما أمام عمارات الحديد والصلب بموازاة شريط السكة الحديد ما تسبب في غرق الطريق وقطع المياه عن عدة مناطق بشرق أسوان.

وأكدت أن فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت كما تم الدفع بسيارات لشفط المياه لحين إصلاح الكسر.