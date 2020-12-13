شكرا لقرائتكم خبر عن دفن دولفين نافق بالبحر الأحمر من نوع الأنف الزجاجى طوله 2.36 متر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه تم دفن الدولفين النافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى و ذلك بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، فى بيان، أن الدولفين النافق أنثى من نوع الأنف الزجاجى طوله حوالى 2.36م وفى حالة تحلل، وبه آثار خطوط ناحية البطن والظهر توضح علامات شباك صيد .

ووقد وجهت وزيرة البيئة بإتخاذ عدة اجراءات فى هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة آخرى منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحى والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أى حالات لممارسة أى نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التى ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي.