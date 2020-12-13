شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث التعاون مع جامعة عين شمس لمواجهة التحديات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائة والرى، الدكتور على البحراوى أستاذ الهيدروليكيا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة فى مجالات الأبحاث متعددة التخصصات لمواجهة التحديات المائية وتوظيف البحث العلمى لخدمة قضايا المجتمع والمياه من خلال مشروعات التخرج والابحاث العلمية بالجامعة والحديث عن أهمية مدراس STEM لتوطين ونشر التكنولوجيا بين طلبة المدارس .

يأتى هذا الاجتماع استجابة للجهد المشترك و التعاون الفعَّال على المستويين العلمى والفنى بين وزارة الموارد المائية والرى والجامعات المصرية .

وتطرقت المناقشات الى انشطة مركز الابتكار (iHub) بالجامعة وكلياتها المختلفة و معهد البحوث والدراسات البيئية بالجامعة وكيفية الاستفادة منهم فى دعم الافكار المبتكرة وتحويلها الى ابحاث تطبيقية بينية تخدم قطاع المياه والزارعة وانظمة الرى والحلول التكنولوجية المبتكرة للإدارة الذكية للموارد المائية.

وأشار عبد العاطى إلى ما تولية الوزارة من اهتمام بأعمال الرى الحديث وتبطين الترع بهدف ترشيد المياه وزيادة الانتاجية الزراعية، لافتا إلى أهمية تمصير الصناعات الإليكترونية الحديثة لتعمل بما يلائم البيئة المصرية وطبقاً لمتطلباتها.

ورحب عبد العاطى بالتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالقناطر الخيرية للتعرف على الامكانيات البحثية بالمركز وتوظيف هذه الامكانيات لخدمة الابحاث العلمية فى مجالات المياه والزراعة الذكية وتم مناقشة التعاون بين الجامعة والوزارة فى أسبوع القاهرة فى نسخته القادمة للمياه.