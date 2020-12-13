شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يترأس لجنة اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية فى الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى احدى لجان اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية فى قطاعات الوزارة المختلفة رؤساء الادارات المركزية - مديرو العموم، وذلك وفقا لتوجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم المتقدمين للترقى لشغل الوظائف القيادية فى قطاعات الوزارة المختلفة.

وينظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى اختبار وتقييم إلكتروني للمهندسين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية (رؤساء إدارات مركزية ومديرين عموم) حيث يعتبر هذا الاختبار احد الوسائل، الحديثة للتقييم الذاتى وقياس المهارات والسمات الشخصية.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية و جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

الجدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الالكترونى واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .