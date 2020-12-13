شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: مصر الخامسة عالميا فى انتاج الطماطم بـ 9 ملايين طن سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت منظمة الأمم المتحدة لأغذية والزراعة "الفاو" أن مصر الخامسة عالميا في إنتاج الطماطم بـ 9 ملايين طن سنويا ولفت تقرير المنظمة أن إنتاج الطماطـم المجففـة يتناسـب مـع ظـروف مصـر الجويـة فـي الشـتاء وفـي الصيـف.

ولفتت المنظمة الدولية إلا أن تصنيع الطاطم لم يحظ بالتطور الكافي لاستيعاب الإنتاج الزائد بسبب عدم وجود منظومة تسويقية ثابتة بسبب ضعف منظومة الزراعة التعاقدية و ارتفاع تكاليف الإنتاج موضحه ان تجفيف الطماطم أحد وسائل استيعاب الإنتاج والذى يصل الى 8 اشهر وهى أطول فتـرة إنتاجيـة للطماطـم المجففـة فـي العالـم.

تعتبـر الطماطـم المجففـة مصـدر هـام للعملـة الصعبـة نظـرا للطلـب المتزايـد عليهـا مـن بعـض الأسواق العالميـة وأهمهـا السـوق الإيطالى والألماني والإسباني فـي أوروبـا والسـوق الأمريكي بالإضافـة إلى البرازيـل.

ووفقا للفاو الطماطـم المجففـة نمـوذج هـام جـدا فـي اظهـار القيمـة المضافـة للخضـر حيـث إن الطـن مـن الطماطـم المجففـة يوفـر عـدد 45 يوميـة عمـل و 30 يوميـة عمـل للتقطيـع و12 يوميـة عمـل للجمـع والفـرز والتعبئـة و 3 يوميـة عمـل للخدمـات.