شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليون جنيه لتطوير قرية الزرابى بأسيوط.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يولى اهتماما كبيرا بالفقراء، والمرضى خاصة فى صعيد مصر، وكانت الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات فى مجال الصحة ومنها القضاء على فيروس سى وكذلك 100مليون صحة وتبع ذلك مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا، والتى تشمل جميع المبادرات، لتحقق الدولة إنجازا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على الأمراض المزمنة.

ففى قرية الزرابى بمركز أبو تيج محافظة أسيوط قامت مبادرة حياة كريمة بعد إنجازات غيرت وجه القرية، تمثلت فى:



مباردة حياة قرية الزرابى فى أسيوط

1.135 مليون جنيه لرصف 700 متر بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة

8.7 ملايين جنيه لإضافة 11 فصل جديد وإحلال جزئى فى مدرستين

758 ألف جنيه لتقديم دعم نقدى للأسر الأكثر احتياجا

1.75 ملايين جنيه لتأهيل 69 منزل للأسر الأكثر احتياجا

40 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحى مركزى للقرية

500 ألف جنيه لرفع كفاءة محطة المياه