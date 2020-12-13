شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسيوط يشيعون جثمان شيخ رعاة الكنيسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، فى جنازة القس باقى صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ونيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقى صدقة، عضو المجلس الإنجيلى العام. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ووفد من أساتذة كلية اللاهوت الإنجيلية، والسادة ممثلى رؤساء المذاهب والمجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى كلمته: "اليوم تودع الكنيسة العامة فى العالم العربى ومِصر، القس باقى صدقة، الرجل الشجاع وصاحب القلم والرؤية، الصخرة الوطنية القوية، فهو النموذج للخادم العاشق لكلمةِ الله، مجسدًا معانى التقوى وخوف الله، ومعلمًا شكَّل أجيالًا منْ قادةِ الكنيسةِ، وصنعَ فرقًا حقيقيًّا فى مِنبَرِ الكنيسةِ الإنجيليةِ فى مِصرَ والعالمِ العربي، وكما هو الآن فى حضرة الله، سيكون حاضرًا دائمًا فى ذاكرة الناس، إلى اللقاء أستاذنا وصديقنا القس باقى صدقة".

كما شارك فى الجنازة القس ريمون رأفت، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والقس رضا عدلي، بمجمع القاهرة الإنجيلي، القس إميل زكي، الراعى الأسبق للكنيسة الإنجيلية بالقللي، والقس باسم عدلي، الراعى الشريك بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس صموئيل عادل، القس المساعد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط..





تشييع جثمان شيخ رعاة الكنيسة



تشييع جثمان شيخ رعاة الكنيسة



جثمان شيخ رعاة الكنيسة



تشييع جثمان شيخ رعاة الكنيسة