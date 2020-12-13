شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يطلق أكاديمية الحكماء لنشر قيم التسامح والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إطلاق أكاديمية الحكماء للسلام، أحد مشاريع مجلس الحكماء والتى تجسد التزامه بنشر قيم التسامح والسلام والتعايش فى الأجيال القادمة من الأكاديميين والقادة والعلماء.

ويركز الموسم الأول من أكاديمية الحكماء للسلام على الوساطة والحل السلمى للنزاعات، ويشارك فى المرحلة الأولى منها التى تعقد افتراضيًا 40 شابًا وفتاة من 16 دولة، وتهدف الأكاديمية من هذه الدورة إلى الهام ودعم المشاركين لإطلاق مبادراتهم الخاصة للوساطة فى مجتمعاتهم.

وتعليقًا على إطلاق الأكاديمية قال الدكتور سلطان الرميثى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن إطلاق مشروع أكاديمية الحكماء للسلام، يهدف إلى إلهام الطاقات الشابة الطموحة لبناء السلام، حيث كانت هذه المبادرات المبدعة دائمًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية مجلس حكماء المسلمين، لتوفر منصة للأفراد من مختلف الثقافات للالتقاء من أجل عالم أفضل ننعم فيه بالسلام نحن وأجيالنا القادمة، مضيفًا أنه بالرغم من أن المرحلة الأولى من الدورة التدريبية لأكاديمية الحكماء للسلام ستعقد عن بعد بسبب فيروس كورونا، إلا أننا نتمنى أن نتمكن من عقدها واقعيًا فى القريب العاجل.