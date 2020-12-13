شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله يمنح الجنسية الأردنية لكاهن قبطى.. والكنيسة: نشكره على اهتمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك الأردن، قرارا ملكيا بمنح القمص أنطونيوس صبحى حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس الجنسية الأردنية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان، قد أصدر ملك الأردن أيضا قرارا ملكيا قبل عدة سنوات بتعيين القمص أنطونيوس صبحي حنا قاضيا ونائبا لرئيس المحكمة الكنائسية.

وتقدمت الكنيسة القبطية بالشكر لملك الأردن قائلة :"وافر الشكر لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على كل اهتماماته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأردن"، مضيفة :"ويذكر أن القمص أنطونيوس ظل 40 عاما فى الأردن خدم فيها 10 سنوات كمدرس و30 عاما كاهنا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى عمان".



ملك الأردن ومطران القدس والقمص أنطونيوس

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة يوم الأربعاء 11 نوفمر الماضى، القمص أنطونيوس صبحى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة الأردنية عَمَّان، واطمأن ، خلال اللقاء على الخدمة الرعوية التي تقدمها الكنيسة هناك لأبنائنا المقيمين بالأردن.



البابا تواضروس والقمص أنطونيوس

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد زار الأردن على رأس وفد كنسي في سبتمبر 2016، وكان في استقبال البابا، فور وصوله مطار العلياء، الأمير غازي بن حمد، ممثل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، ولينا عناب، وزيرة السياحة الأردنية، وعبدالرازق عربيات، مدير هيئة تنشيط السياحة، والأنبا أنطونيوس، مطران القدس، وكهنة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بعمان.



البابا تواضروس وملك الأردن

والكنيسة القبطية في عمّان تقع في منطقة العبدلي، يتبعها قرابة 8,000 من المسيحيين الأقباط في الأردن، وقد أقام فيها البابا شنودة الثالث قداسا في أول زيارة له للأردن عام 2005.