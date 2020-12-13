شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعين زراعيين على 9 آلاف فدان بسهل بركة بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفقد مشروعين زراعيين بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة لزراعة النخيل من أصناف المجهول والبرحي، بالإضافة إلى زراعة نباتات عطرية وطبية زيتية وذلك بإجمالي مساحة 9 آلاف فدان، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية والري الحديث، يرافقه السيد يوسف مرزوق رئيس المركز .

ووجه الزملوط بضرورة تمهيد طريق مباشر يصل إلى المشروعات لاختصار المسافة للتيسير على العاملين وتخفيف تكلفة الانتقال والنقل، وايضا التنسيق بين الوحدة المحلية والشركات الاستثمارية للإعلان عن فرص العمل المتاحة بجميع المشروعات.